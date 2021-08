Utajená romance Zellwegerové a Ansteada. Moderátor konečně promluvil o jejich vztahu

Milostný vztah oscarové herečky Renée Zellwegerové a moderátora Anta Ansteada byl držen pod pokličkou tak dlouho, jak to jen bylo možné. Poté, co unikly fotografie z výletu na pláž, společné vyjížďky na kolech i nákupu v supermarketu, už ale zapírat nemohou.

Dvaapadesátiletá představitelka Bridget Jonesové z filmové trilogie Deník Bridget Jonesové se s pohledným a o deset let mladším moderátorem seznámila při natáčení dokumentu Celebrity IOU: Joyride na Discovery+. Šestidílná série pomáhá vybraným celebritám překvapit své přátele nebo členy rodiny autem jejich snů. Poté, co mezi nimi přeskočila jiskra, se vztah snažili držet v utajení tak dlouho, jak to jen šlo. Po zveřejněných společných fotografiích v bulvárním magazínu Page Six však museli s pravdou ven.

Ačkoli Anstead výslovně neuvedl, že s Zellwegerovou randí, sdělil v show E! Daily Pop Series několik podrobností. "Všichni vědí, že jsme si s Renée velmi blízcí. A protože jsme to drželi nějakou dobu v tajnosti a na veřejnost unikly nějaké fotografie…," prozradil moderátor a snažil se změnit téma. "Ale byla to opravdová radost s Renée pracovat. Na place se chová profesionálně a v dokumentu ukázala, že práce se svářečkou jí nedělá problém," pochválil Ant Renée a rovnou představil svůj dokument Celebrity IOU: Joyride, kde se mohou slavné osobnosti samy na přeměně auta podílet.

Nakonec ho zachránila moderátorka show Cristy Leeová, když zavtipkovala na adresu Zellwegerové: "Upřímně? Jsem zklamaná, protože jsem si myslela, že spolu s Renée začneme chodit. Cože? Anstead?" Vzápětí Anstead se smíchem dodal. "Vycouvej."

Společně jako pár se ukázali na galavečeru Radford Motors v Lyon Air Museum v Kalifornii, kde byl představen nový sportovní vůz Lotus. Podle US Magazine spolu pár tráví všechen volný čas. Herečka se velmi rychle přestěhovala do domu moderátora, a protože je jejich vztah vážný, poznala i nejmladšího syna Hudsona, kterého má se svou poslední manželkou a kolegyní Christinou Ansteadovou. Z prvního manželství má ještě sedmnáctiletou dceru Amelii a čtrnáctiletého syna Archieho.