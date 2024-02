"Určitě ji vyhodí," říká Josef Kokta o manželce Ornelle v soutěži Survivor

Mezi celebritími účastníky nové řady reality show Survivor, která se odehrává na exotickém, ale opuštěném ostrově, je i podnikatelka a maminka tří dětí Ornella Koktová. Přestože ona sama je přesvědčená, že pobyt na oslově zvládne, její manžel Josef Kokta už si tím tak jistý není.

"Moje reakce byla rozpačitá, řekl jsem jí, ať do toho určitě neleze, protože je to tak náročná záležitost, že to nepřežije," přiznal pro Super.cz Kokta. Nakonec mu ale došlo, že jeho žena potřebuje změnu prostředí, a rozhodl se ji podpořit. "Měla dvanáct let kolotoče kolem dětí, muže a rodiny, tak potřebovala nějaké dobrodružství a vytržení z té všední reality," dodal chápavě.

Zároveň také předpokládá, že Ornella v klání o dva a půl milionu korun dlouho nevydrží. "Ne, tomu nevěřím, myslím si, že ji určitě vyhodí. Hlavně má ráda jídlo, a když nebude mít jídlo, bude nepříjemná a bude to špatný, no," říká se smíchem. Do té doby ovšem zůstal na péči o rodinu sám.

"Slíbil jsem, že to tu zvládnu. Takže teď zkrátka obstarávám děti, do toho byznys, účetnictví, administrativu, obchod, marketing, sociální sítě a ještě také menším dětičkám utírám prdelky. Plus se musím postarat o psa a koně. Od rána do půlnoci je rachot. V šest ráno už mi děti skáčou po hlavě a začne to zase dokola. Nestíhám tedy přemýšlet o tom, jestli se mi stýská, nebo ne," řekl někdejší mediální magnát.

Na to, že si troufne pečovat o tři děti, z nichž dvě jsou ve školkovém věku, má jen samé pozitivní ohlasy. "Reakce jsou hlavně od žen, které řeší, co vařím, a podobně. Těší mě to, děkuju za poklony, které mi ty holky skládají, je to dřina," dodává s úsměvem Kokta.