Rozpad manželství nese Veronika Žilková těžce. V televizi se opřela do Stropnického

"Je to vlastně o všech politicích, co známe, protože když propadnou moci, tak tam nastupuje taková dekadence. Jednoho takového máme na východ od nás, který se vlastně ukájí sám sebou. K čemuž mají muži blízko," reagovala Veronika Žilková na poznámku o divadelní hře Caligula, která pojednává o krutém římském císaři, se zjevným odkazem na svého manžela Martina Stropnického.

"To vám s prominutím jebne, když všichni dělají 'wau!', jakmile se objevíš. Podřízení tleskají a ti nahoře si myslí, jak jsou skvělí. Ale ti dole jen chtějí - zaplať, zaplať," pokračovala v pořadu Žilková, která už dříve mluvila o tom, že mladé milence jde hlavně o to, že její manžel zastává vysokou funkci.

Stropnický, který zastává post českého velvyslance v Izraeli, letos v březnu oznámil Žilkové, že už ji nemiluje a nechce se vrátit do společného domova poté, co mu vyprší funkce. Učinil tak pomocí e-mailu, a to pouhé dva dny po návratu z jejich společné dovolené v Dubaji.

Později vyšlo najevo, že Stropnický udržuje milostný poměr s jednou ze svých podřízených na ambasádě.