"Udělám z něj dobrého Čecha," říká o novém příteli modelka Pavlína Pořízková

Filmový festival v Karlových Varech přitahuje kromě českých i řadu světových celebrit. Tohoto roku se jej kromě hlavních hvězd, Russella Crowea a Ewana McGregora, účastnila i světová topmodelka původem z Prostějova Pavlína Pořízková. Doprovod jí dělal přítel Jeff Greenstein, americký producent a režisér, který se podílel i na věhlasných televizních projektech, jako Will a Grace, Přátelé nebo Zoufalé manželky.

"Já jsem tu nikdy nebyla, dnes jsem tu úplně poprvé - nejen na festivalu, ale i v Karlových Varech. Toto je pro mě úplně nové. Nevím, co mám čekat," uvedla Pořízková s úsměvem. Na festival dorazila dvojice bez přesného plánu. "Kam nás pozvou, tam jdeme. Co jiného máme dělat? Já to tady neznám."

Přesto si svůj pobyt v Čechách užívají. "Partnerovi se líbí velice v České republice," prozradila Pořízková lámanou češtinou s americkým přízvukem. "Všechno vidíme, jako kdybychom jeli na motorce, ty zážitky jsou strašně rychlé. Líbí se mu české jídlo, má rád smažený sýr, chutná mu svíčková, knedlíky i pivo," vyjmenovávala s nadšením. "Myslím, že z něj udělám dobrého Čecha."

Modelka se netají tím, že je šťastně zamilovaná. Dvojici s Greensteinem tvoří teprve od února. Jistou dobu se vzpamatovávala ze smrti svého dlouholetého manžela, rockového zpěváka Rica Ocaseka, kterému porodila dva syny. Vdala se za něj už v roce 1989, přičemž se rozvedli před šesti lety. Jejich vztah byl komplikovaný, přesto ji jeho smrt těžce zasáhla a měla ohledně toho smíšené pocity.