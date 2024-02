"Udělala by mi ze syna muslima," říká Michael Kocáb o Lejle Abbasové

Moderátorka a hlavně maminka čtyř dětí Lejla Abbasová se nikdy netajila tím, že měla v plánu se i s celou rodinou přesunout za hranice. Jenže svého nejstaršího syna Davida má s hudebníkem a bývalým politikem Michelem Kocábem, který byl zásadně proti. Zvlášť když se dozvěděl, že destinací, kterou si Abbasová vybrala, je turecká část ostrova Kypr.

"Vyděsil jsem se k smrti! Udělala by z něj muslima! Chtěli se odstěhovat někam do islámského světa. Ne že bych proti nim něco měl, jsem v tomto až protivně liberální. Ale přece jen mít svého syna najednou v úplně jiné islámské kultuře, protože její manžel je Turek, tak jsem si říkal, že to ne," prozradil až nyní Kocáb pro Blesk, co ho vedlo k tomu, že dál své ex partnerce jasnou stopku.

Podle svých slov si nikdy nemyslel, že by Abbasová chtěla, aby jejich společný syn konvertoval k islámu, ale obával se vlivu okolí. "Když v tom prostředí žijete… Vezměte si - kdyby šel do školy, tam to celé jede. Speciálně jejich školy vedou děti velmi nábožensky. Nechci proti tomu vůbec vystupovat, ale je to úplně jiná kultura. Navíc jsem synem evangelického faráře a říkal jsem si, že najednou by došlo k velkým různicím," vysvětluje Kocáb svůj postoj.

Ještě daleko víc ho ale děsila vzdálenost, která by ho s jeho synem dělila. "To horší a na prvním místě bylo, že bych ho vlastně ztratil! Říkal jsem, že jsem ochoten leccos, ale toto tedy ne. Takže jsem se zatvrdil," řekl Kocáb, který je zvyklý se s Davidem vídat často, přestože ho má v plné péči právě Abbasová. Dodal také, že si často nebere pouze svého syna, ale hlídá i ostatní Lejliny děti, se kterými má hezký vztah.

Hudebník také popsal, jak probíhalo vyjednávání v době, kdy jeho bývalá partnerka s nápadem na stěhování přišla. "Během jednání jsem paní advokátce položil otázku, jak by se zachovala, kdyby jí chtěli odtáhnout dítě na jiný konec světa. Začala pokoktávat a řekla, že ona je žena," popsal Kocáb, který se prý uprostřed schůzky zvedl a jednoduše opustil místnost. "Bylo to jako ve filmu. Neotočil jsem se. Obě dámy za mnou vyběhly a pořád za mnou běžely, já se ale neotočil. Skrečoval jsem to jednání normálním regulérním odchodem uprostřed. Ony viděly, že s tím nic nepořídí, a celé se to sbalilo."