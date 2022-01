Syn Willa Smithe údajně trpěl anorexií. Herec teď prozradil, jak to s nemocí bylo

Nabrat váhu pro 23letého herce nebylo jednoduché, a to především kvůli jeho vybíravosti. "Mým největším problémem bylo, že jsem neměl hlad, když jsem ho měl mít," řekl v talk show Red Table Talk.

Herec popisuje, že se sám sobě nelíbil a nebyl se svou váhou vůbec spokojený. "Byl jsem kost a kůže, připadal jsem si hrozně droboučký." Nakonec se mu za pomoci odborníků podařilo přibrat hlavně svalovou hmotu. "Díky lékařům, kteří mi pomohli srovnat hladinu vitaminů a minerálů, jsem teď o něco těžší a daří se mi nabírat svalovou hmotu. Proteinové koktejly teď tvoří polovinu mé stravy. Jako bych potřeboval ke svému tělu heslo."

Kromě proteinových koktejlů mu pomohly i sladkosti. "Jedl jsem tolik sladkého, že se mi v břiše nahromadila kandidóza," svěřil se Jaden Smith.

Herec Jaden Smith se poprvé postavil před kameru ve svých pěti letech. Ukázal se v seriálu All of Us, který produkoval jeho otec. Později si zahrál například ve filmu Karate Kid nebo Den, kdy se zastavila Země.