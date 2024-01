Paulina Pořízková musela na operaci a Maroš Kramár demonstruje proti vládě

Bývalá světová topmodelka českého původu Paulina Pořízková je ke svým sledujícím velmi upřímná. Netají vrásky ani šedivé vlasy a zrovna tak se rozhodla netajit ani svůj zdravotní stav. Otevřeně přiznala, že ji čeká výměna kyčelních kloubů. Příčinou u ní je vrozené degenerativní onemocnění, kvůli kterému v posledních letech trpěla velkými bolestmi.

