Krainová provokuje v bikinách, Navrátil je zamilovaný a Soukup tvrdě trénuje

Celebrity se dělí na dvě skupiny. Jedna z nich si užívá adventní čas a těší se z každé spadlé sněhové vločky, zatímco ta druhá zimu nesnáší a kdykoliv má příležitost, balí kufry a vyráží za teplem do exotických destinací. Mezi milovníky bílých pláží jednoznačně patří modelka Simona Krainová nebo tanečník Yemi A.D., kteří místo svařáku pod vánočním stromkem popíjejí drinky pod slunečníkem.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.