Libor Bouček se těší na druhý přírůstek, Monika Leová má doma těhotného muže

Uplynulý týden se nesl převážně ve znamení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Ovšem našly se i české celebrity, které radši odjely na vytouženou dovolenou a práci nechaly daleko za sebou.

Příjemnými momenty ze slunných pláží se tak pochlubily třeba Laďka Nergešová nebo Martina Preissová. S radostnou novinou se podělil Libor Bouček, který s manželkou čeká druhý přírůstek možná ještě koncem tohoto roku. S napjatým očekáváním a v naději, že všechno dobře dopadne, se konečně rozhodl podělit se se svými sledujícími o své štěstí.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.