Gabriela Lašková čeká třetí dítě a Veronika Arichteva se snaží naučit syna lhát

Fanoušci moderátorky Gabriely Laškové si všimli, že se poslední dobou na Instagramu trochu odmlčela. Teď jim všem vysvětlila, co za pauzou stálo, když oznámila, že se její rodina brzy rozroste o dalšího člena. Na miminko se jistě těší i její dva starší synové Vincent a Benedikt.

