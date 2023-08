Honza Dědek zkrotil vlny oceánu a Olga Menzelová je veteránka

Přestože prázdniny se pomalu chýlí ke konci, hvězdy českého showbyznysu si ještě užívají plnými doušky dovolenou. A zatímco ženy jako třeba Olga Menzelová nebo Lejla Abbasová volí s dětmi raději moře, muži se pouští do adrenalinových dobrodružství.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.