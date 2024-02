Veronika Žilková i Paulina Pořízková odhalily svá ňadra. Marta Jandová je po operaci

To, že se ani ženy kolem šedesátky rozhodně nemusí stydět za své nahé tělo, dokazuje bývalá topmodelka Paulina Pořízková na svém instagramovém profilu velmi často. Tentokrát ale zašla tak daleko, že jí byl administrátory na nějakou dobu kontroverzní příspěvek odstraněn. A svým odhaleným dekoltem se pochlubila i herečka Veronika Žilková.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.