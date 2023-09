Pizingerová vzpomíná na válku, Menzelová zahradničí a Zahradnická se topí v slzách

První týden nového školního roku dal pořádně zabrat hlavně rodičům. Zatímco některé děti zvládly nástup do škol a školek s lehkostí, jako například synové moderátorky Gabriely Laškové, pro jiné je odloučení od rodičů hotovým utrpením. Své o tom ví i herečka Lenka Zahradnická, která takové velké emoce prožívá s mladší dcerou.

Mnohé celebrity se ale ještě odmítají vzdát prázdnin, a tak se rozhodly prodloužit si je pobytem u moře. Stejný nápad měla i herečka Kateřina Brožová. Jiní si atmosféru letoviska u moře dovedou vykouzlit i doma na zahradě. Jak? To ví producentka Olga Menzelová.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.