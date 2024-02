Simona Krainová riskuje se synem a Roman Vojtek se vysmívá moderní technice

Modelka Simona Krainová patří k těm, kdo rádi provokují. A nejinak tomu je, ani když s rodinou pobývá dlouhodobě v zahraničí. Naposledy se pochlubila tím, jak svého malého syna nechává řídit automobil. Dopředu říká, že se těší na vlnu nenávistných komentářů.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.