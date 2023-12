Výborná mrzne v šatech, Langmajer nemůže spát a Plodková se směje partnerovi

Vánoce už doslova klepou na dveře a každý z nás se na ně chystá jiným tempem. Zatímco někteří už mají vše hotové, řada českých celebrit ještě shání stromeček jako Jana Plodková. Další pečou jako Monika Marešová nebo panikaří, že nemají dárky, podobně jako Alice Bendová. Anebo to vezmou z druhé strany jako Zorka Hejdová a uprostřed předvánočního shonu si jedou odpočinout.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.