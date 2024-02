Mareš daroval milion, Leitgeb líbá obry a Pořízková ukázala jizvy po operaci

Nejlépe placený český moderátor Leoš Mareš umí miliony nejen vydělat, ale také utratit za luxusní auta a dovolené. Nezapomíná však ani na ty, kdo neměli v životě takové štěstí jako on. Částka, kterou dává na charitu, se navíc každým rokem zvyšuje. Jeho akce s názvem Dobroden měla letos už desáté pokračování.

