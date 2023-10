Vignerová se ukázala ve svatebním a Vinczeová kvůli dítěti padá únavou

O milostném trojúhelníku, který mezi sebou měli modelka Aneta Vignerová, scénárista Petr Kolečko a herečka Denisa Nesvačilová, se toho napsalo hodně. Tajná svatba prvních dvou jmenovaných, která proběhla letos na jaře, však všechny zaskočila. Až teď modelka zveřejnila pár záběrů z jejich velkého dne a zdá se, že jim to zatím v manželství klape.

