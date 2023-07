Lejla Abbasová se ohání sekyrou a Ornella Koktová je nahá jen v klobouku

Přestože modelku Lejlu Abbasovou veřejnost většinou vídá upravenou a na vysokých podpatcích, ona je ženou, která si umí poradit téměř se vším. Nezaskočila ji ani přírodní kalamita, které padly za oběť dva stromy na chalupě. Zpracovat dřevo z nich tak bylo jen otázkou okamžiku.

Zatímco Abbasová pracovala, další z českých celebrit si užívají volno. Většina z nich u bazénu, a to v jakémkoliv počasí, ale někteří se ani v létě neváhají vypravit za sněhem.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.