Lašková hádá pohlaví miminka a Obermannová si vystřelila ze sledujících

Na příchod svého třetího dítěte se těší moderátorka Gabriela Lašková. Zatímco ona s manželem už možná tuší, jestli budou mít tentokrát syna, nebo dceru, svým sledujícím to zatím napověděla jen pomocí starých babských pověr.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.