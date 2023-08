Leoš Mareš se chlubí luxusní vilou, maminka z Vyprávěj sedmiletým výročím

To, že léto se pomalu chýlí ke konci, naznačují i sociální sítě českých celebrit. Ačkoli ještě tu a tam sdílejí záběry z dovolené, současně se i čím dál víc loučí se svými oblíbenými letními destinacemi. Líto to přišlo třeba Daře Rolins, Lucie Borhyová se s pláží rozloučila s úsměvem.

Italskou vilou s nádherným výhledem provedl své sledující moderátor Leoš Mareš. Ukazoval jim dům se šesti koupelnami, osmi ložnicemi, soukromou posilovnou a nekonečným bazénem.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.