Iva Kubelková s Markem Adamczykem mají taneční horečku a Pavel Liška je na dně

Prázdniny jsou definitivně za námi a zejména pro umělce to znamená návrat do běžného pracovního procesu. Někteří se ale nezastavili ani během léta, jako například moderátorka Iva Kubelková nebo herec Marek Adamczyk, kteří patří k sestavě nového ročníku taneční soutěže StarDance. Přípravu rozhodně nepodceňují a k trénování využívají každou volnou chvilku.

Ani herec Pavel Liška nezahálí. Na druhém konci světa totiž pracuje na přípravě nového dokumentárního filmu.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.