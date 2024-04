Sandra Nováková s Lucii Benešovou se svlékly. Veronika Žilková se chlubí doklady

Svléknout se občas pro kameru je součástí hereckého povolání. Herečky Sandra Nováková a Lucie Benešová s odvážnými snímky nemají problém. A zatímco Benešová se pro slavný pánský časopis svlékla už před lety a své fanoušky potěšila jednou archivní fotkou, Sandra Nováková jde v jejích stopách dnes.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.