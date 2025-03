Počasí posledních dnů přináší nečekané situace. Na horách je sice stále sníh, teploty už ale dovolují rozepnout teplé bundy a vystavit se slunečním paprskům. Hodně doslova to vzala Ornella Koktová, která jen v krajkovém prádle budila rozruch na svazích Krkonoš.

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.