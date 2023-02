"Rozvod je pro mě skoro horší než smrt syna." Žilková se opět obula do Stropnického

"Mě to strašně sebralo. Ale když jsem ustála smrt svého dítěte, ustála jsem i tohle," říká při pohledu zpět na rok staré události herečka Veronika Žilková. Tehdy jí po společně stráveném týdnu v Dubaji její manžel, diplomat Martin Stropnický pomocí e-mailu oznámil, že odchází z jejich manželství a že si našel téměř o tři desetiletí mladší partnerku.

"Ale troufnu si říct, že tohle bylo skoro horší! Protože to dítě bylo nemocné a nemohlo za tu bolest, kterou vám udělalo. Ale když vám to někdo udělá vědomě, rozum a srdce to nechápou. To dítě nechtělo umřít, ale on mě chtěl opustit," nešetřila tvrdými slovy Žilková pro Blesk. Zavzpomínala tak na odchod svého syna Melichara, jehož otcem byl právě Stropnický a který se narodil s brániční kýlou a po 198 dnech, které strávil v bolestech, svůj boj o život prohrál.

Před rokem Žilkové manžel oznámil, že ji opouští hlavně proto, že si ve svém věku chce ještě něco užít. V současné době udržuje poměr se svou podřízenou na ambasádě v Izraeli, kde působí jako český velvyslanec.

Ani Žilková ale nezůstala dlouho sama a novou lásku našla v bývalém kapelníkovi skupiny Argema Josefu Holomáčovi. "Netušil, že tím, že si chtěl ještě užít, si teď konečně užívám já. Říkala jsem si, jak jsem vlastně kvůli manželství předčasně zestárla," říká herečka, která má podle vlastních slov to nejhorší dávno za sebou. "Musela jsem se s tím vypořádat, zatnout zuby a věřit, že čas je nejlepší lék na všechno," uzavřela osobní téma.