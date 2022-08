Cher se svěřila s intimní zkušeností a kritizuje zrušení práva na interrupci

"Když jsem byla mladá, prodělala jsem tři potraty. První v osmnácti letech. Byla jsem sama v našem domě. Sonny se vrátil domů a já jsem vzlykala a svíjela se na podlaze. Když jsem se dostala k lékaři, křičela jsem bolestí. Nemohla jsem ani nastoupit do výtahu. Poslali mě rovnou do nemocnice," rozepsala se Cher na Twitteru.

"Co by se mnou bylo dnes?" pokračovala umělkyně v tweetu, čímž naznačila, že by její volba měla v dnešní době mnohem dalekosáhlejší následky.

Padesát let totiž platilo ve Spojených státech zlomové rozhodnutí, které zaručovalo všem ženám právo jít na interrupci. To se koncem června změnilo, když Nejvyšší soud rozsudek zvrátil. Rozhodnutí o potratech nyní připadá na jednotlivé americké státy a mnoho z nich už zavedlo zákazy či různá omezení.

Aktivisté vystupující proti potratům v zemích, kde jsou nyní nezákonné, podle Glamour varovali, že k samovolným potratům budou přistupovat stejně jako k těm samořízeným, nehledě na to, že jsou z lékařského hlediska nerozeznatelné.

Zákony zakazující potraty v některých případech stanovují jako nejzazší hranici pro interrupci 6. týden těhotenství, ale tehdy žena často ani neví, že je v jiném stavu. Umožňují výjimku v případě, kdy je ohrožen život matky. Většina států, včetně Texasu, Mississippi nebo Utahu ale nedovoluje umělé ukončení těhotenství ani v případě, kdy se jednalo o znásilnění nebo incest.

Od úpravy zákona se mnoho amerických celebrit podobně jako Cher podělilo o své zkušenosti se samovolnými potraty, interrupcemi i nebezpečími, která těhotenství mohou přinést.