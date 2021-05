Trenér první, přítel druhý. Strýcová přiznala, komu prozradila šťastnou novinku dříve

Tenistka Barbora Strýcová původně chtěla svou sportovní kariéru ukončit na letní olympiádě plánované na minulý rok v Tokiu. Plány ale dopadly jinak. To, že čeká prvního potomka, se dozvěděla při pobytu v Austrálii, kde měla odehrát zápasy.

Jako první se radostnou zprávu dozvěděl trenér Strýcové, partnerovi totiž mohla zavolat kvůli časovému posunu až později. "Musela jsem počkat, než se vzbudí," vysvětlila v úterním pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

"Byl rád, byl šťastný," popsala přítelovu reakci známá česká tenistka, který si je vědoma toho, co to pro ni znamená v souvislosti s její profesionální tenisovou kariérou. "Je to konec, není mi už pětadvacet," okomentovala Strýcová. Pětatřicetiletá tenistka tvrdí, že v tomto věku již není reálné, aby se na kurt ještě kdy vrátila.