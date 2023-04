"Trauma z bojů o dceru ve mně stále je," říká herečka Ivana Jirešová

"Někdy si člověk vsugeruje, že je vše v pořádku, ale někde hluboko to pořád je," říká herečka Ivana Jirešová o traumatu, které v ní zanechaly události, kdy se s bývalým partnerem, dnes již zesnulým novinářem Ondřejem Höppnerem, soudila o dceru Sofii.

Asi nejtěžší byl pro ni okamžik, kdy pro dceru, kterou odmítala předat otci, přišli exekutoři společně s policií a malou holčičku násilím odvedli.

"Kolikrát jsem si říkala, že jsem z toho všeho venku, a pak nastane nějaká situace a stejně zjistím, že jsem tam, kde jsem byla před patnácti lety. Z toho jsem vždycky smutná. V tu chvíli se ptám, jak je to možné, vždyť se přece snažím na sobě pracovat, a pak se zase ocitnu tam, kde jsem byla. Je to hodně o trpělivosti," svěřila se Jirešová v rozhovoru pro časopis Vlasta s tím, že jí osobně velmi pomáhá jóga, které se věnuje už více než 20 let.

Dceru nakonec získala do výhradní péče. Jejich vztah je ale dodnes komplikovaný. Sofie, která je dnes už dospělá, se dokonce od matky před časem odstěhovala.

"Brala jsem to jako pozitivní změnu. Měly jsme mezi sebou konflikty, tak to bylo i určité vysvobození. Ale vídáme se a beru to tak, že má období dospívání a hledání sebe sama," přiznala herečka, která prý nesnáší kohokoliv do čehokoliv nutit.