Tomáš Klus zavzpomínal na moment, kdy slyšel od táboráku svoji vlastní píseň

"Píseň se jmenuje Štěstí a natočili jsme ji s mojí skupinou. V Přání k narozeninám hraju roli muzikanta, který si s sebou všude bere ukulele. Když se točila závěrečná scéna u táboráku, tak jsem si tam jamoval popěvek a tak se to zalíbilo, že mi pak producent filmu Adam Dvořák zavolal, jestli bych to nechtěl dodělat, že by to byla krásná píseň k filmu," popsal vznik songu Tomáš Klus.

Šestatřicetiletý hudebník zároveň prozradil obsah písně. "Pro tuto dobu je úplně jako dělaná, protože její refrén zní: 'Óóó, tak dej se dohromady, vždyť přece nejsi tady sám. Musíme si uvědomovat, že všechno, co děláme, je nutné dělat s ohledem na druhé lidi,'" vysvětlil.

A protože písnička vznikla u ohně, doufají tvůrci, že se tam po filmu i dostane. A nejen tam. "Je to prostě píseň, kterou si ideálně u ohně lidi zahrají. Zároveň je to pro každého muzikanta tím největším oceněním, větším, než když to rotuje v rádiích. Mně se tohle stalo asi před třemi lety, kdy jsem přijel do kempu a hráli tam moji písničku u ohně. Tehdy jsem si říkal: 'Teď se můžou jít Slavíci bodnout, tohle je prostě ta správná zlatá spona na mé srdce,'" dodal herec a muzikant.

Marta Ferencová je dosud režisérsky podepsána například pod filmy V létě ti řeknu, jak se mám, Přání Ježíškovi nebo Řachanda. V jejím nejnověji chystaném snímku se objeví Eva Holubová, Jaroslav Dušek, Veronika Kubařová, Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Igor Orozovič, David Švehlík či Matěj Hádek.