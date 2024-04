Tomáš Klus to schytal. Odbornice mu vytkla jeho přístup ke konfliktu v Pásmu Gazy

Zpěvák Tomáš Klus se poslední týdny hlasitě angažuje ve veřejné debatě ohledně izraelsko-palestinského konfliktu a vyzývá k okamžitému příměří v Pásmu Gazy. To, jaké informace šíří, ale tvrdě zkritizovala jedna z předních českých odbornic na tuto problematiku, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová.

Klus společně s manželkou Tamarou stojí v čele iniciativy českých umělců, kteří vyzývají vládu, aby tlačila na okamžité příměří, protože v Pásmu Gazy umírají tisíce děti. To je na první pohled chvályhodné, Kalhousová však upozorňuje na některé problematické momenty.

"Je to komplikovaný konflikt a vy si vysekáváte informace, které vám vyhovují (…). Vy hodně mluvíte o dětech, ale co třeba izraelské děti v Gaze? Já jsem neslyšela jediné slovo, že vy byste se třeba v rámci té iniciativy pral za to, aby ony byly propuštěny. Ten jeden byl zajat, když mu bylo devět měsíců. Já vás neviděla na shromáždění k šestiměsíčnímu výročí únosu těch izraelských civilistů. Abyste vyjádřil podporu těmto dětem," řekla Kalhousová ve studiu Blesku.

Za velmi kontroverzní považuje Kalhousová i to, že se Klusovi společně s dalšími umělci na nedávném předávání cen Anděl ozdobili odznáčky ve tvaru červené ruky nesoucí srdce. To však podle odbornice odkazuje na krvavou událost roku 2000, kdy Palestinci pozabíjeli izraelské vojáky a s rukama od jejich krve oslavovali vraždu. Klus však toto obvinění popřel s tím, že jeho kritici se snaží jen odvést pozornost od tématu.

"Vy mluvíte o tom symbolu, vy jste řekl, že to není důležité, že to je jenom mlžení, ale ten symbol má nějakou poměrně důležitou zprávu. Vysílá zprávu, která se týká události v roce 2000 a to je pro vás událost, která už v tuto chvíli není důležitá, protože nesouvisí bezprostředně s tím konfliktem z posledních šesti měsíců. Ale pro ty lidi, kterých se to týká, ten konflikt nezačal 7. října," dodala Kalhousová, podle které svým postojem zpěvák pouze přispívá k polarizaci společnosti.