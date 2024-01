Tomáš Klus kvůli uhlíkové stopě už sedm let nelétá. Ale jeho dětem to začíná vadit

Tomáš Klus je velkým příznivcem trvalé udržitelnosti a ekologického přístupu k životu. Se svou rodinou žije v soběstačném domě, který je vybavený kořenovou čističkou, tepelným čerpadlem, solárními panely, systémem na zadržování a hospodaření s dešťovou vodou a tak dále.

Navíc nejí maso, dal si rok, kdy nekupoval nic kromě jídla a hygieny, a když mu to dojezdová vzdálenost dovolí, jezdí elektroautem.

Kvůli minimalizaci uhlíkové stopy také už sedm let neletěl letadlem. Jeho třem dětem ale tato skutečnost začíná čím dál víc vadit. "Já chci k moři. Chtěla bych do Japonska, prosím, prosím," žadonila nedávno jeho desetiletá dcera Josefína v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Klus na to reagoval: "Je to prekérka, řeším to, protože jsme spolu nebyli dlouho u moře. Zásadovost je jedna věc, druhá věc je ta, že děti fakt stárnou," povzdechl si písničkář s tím, že nechce prošvihnout období, kdy ještě s rodiči jezdit chtějí. "Vymyslím to, abychom se společně podívali k moři," slíbil nakonec před kamerami.

Josefína je zřejmě jediná z Klusových potomků, která letěla letadlem. V roce 2016 se jako dvouletá podívala s rodiči do Dominikánské republiky, kam Klus několik let pravidelně vyrážel. Apartmánu, který tam měl, říkal "chalupa".