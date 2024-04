Terezu Rambu odnášel z Andělů manžel na rukou

Slavnostní večer předávání Cen hudební akademie neboli Andělů se nesl ve znamení obecného veselí. Odchody z O2 Universa ovšem probíhaly už méně slavnostně: některá média svědčila, že opilí účastníci usnuli i na schodech nebo si lehli na zem.

Svou účast si plně užila i herečka Tereza Ramba, která zaznamenala svůj krkolomný odchod z galavečera na svých sociálních sítích. V náručí ji totiž z Andělů odnesl její manžel, akrobat, tanečník a choreograf Matyáš Ramba.

Podle herečky byly důvodem vysoké a nepohodlné boty. "Nejvíc díky tobě," vzkázala svému muži na sociálních sítích, "ne za to, že jsi zase nikoho nepoznal, nechtěl jsi se fotit a zakázal jsi mi další drink, ne za to, že jsi mě odnesl do auta, protože ty boty jsou krásný, ale chodit se v nich nedá! Ale za to, že jsi mi ráno po probuzení, když jsem naprosto nesebekriticky řečeno vypadala jako zombie, řekl: ‘Vypadáš jako včera.’"

"Jsi moje bezpečí," doplnila láskyplně herečka, která se předvedla v meruňkové róbě s odhaleným břichem.