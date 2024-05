Terezu Kerndlovou po bouračce pronásleduje smůla. Rozpadlo se jí "srdce domu"

Tento týden se zpěvačce Tereze Kerndlové lepí smůla na paty. V úterý odpoledne měla štěstí v neštěstí, když i s manželem Reném Mayerem vyvázli z vážné dopravné nehody, u které musela zasahovat i záchranka. Kerndlová posléze nešetřila vděčností nejen vůči záchranným složkám, ale i ke svému bezpečnému vozu.

Z nehody vyvázli s manželem s pohmožděninami a zablokovanou páteří. Po návratu domů, jak se zdá, série nešťastných situací neskončila. Místo kýženého klidu ji čekal nemilý obraz: přes domácí kamery totiž viděla, že se v jejím domě ve Španělsku vyvrátil vzácný kaktus obřích rozměrů.

"Aby toho nebylo málo, ještě koukám na kameru ze zahrady v Esteponě, kde se zřítil padesátiletej kaktus, pro mě srdce domu," posteskla si ve svých InstaStories. A po nehodě se kromě soucitných komentářů od svých fanoušků dočkala i nenadálé kritiky a hejtu, na které také cítila potřebu reagovat. Jmenovitě na vzkaz od jedné z komentujících, podle které se měla jít zpěvačka zeptat "člověka do druhýho auta, jestli je v pořádku".

"Ten pán jel stokilometrovou rychlostí a napálil to do nás. Když dostanete náraz zezadu, vaše tělo a hlava na to nejsou připraveny. Proto riziko zranění bylo na naší straně, u lidí, kteří dodržují rychlost, popojíždí v koloně, a ten, kdo to způsobil, si venku pokuřoval cigaretu, aniž by měl zájem o to, zda já s mým mužem jsme v pořádku," rozčílila se Kerndlová. "Je mi smutno z takovýchto lidí, jako jste vy, a proto váš vzkaz zveřejním, ať si můžou slušní lidé udělat obrázek o tom, co se může i u takovéto události objevit za vzkaz."