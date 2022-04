Tereza Ramba zveřejnila další odhalenou fotku. Prý vznikly i mnohem ostřejší snímky

Svlékání před kamerou se herečka Tereza Ramba celou svoji kariéru bránila. V současnosti se ale dvojnásobná maminka ráda pochlubí odvážnými snímky. "Já se jen modlím, aby Petrovi Kozlíkovi, který je autorem mojí osudný fotky, někdo nevykradl počítač! A pro všechny kritiky, věřte mi, že Jan nakonec vybral jemnou variantu. Když si na to vzpomenu, a polejvá mě horko, věřte mi, byly tam větší bomby," napsala Ramba k fotografii, kde je zachycená jako polonahá madona.

Důvod, proč se rozhodla poprvé ve své kariéře svléknout, vysvětlila už před časem na svém profilu na Instagramu. "Po porodu se člověk tak nějak přestane stydět. Miluje svoje tělo pro to, co mu dalo. Celej život jsem si připadala 'nějaká' a 'něco' chtěla jinak. Blázen. Teď si připadám perfektní. A stopy po mých dětech vítám," vzkázala svým fanouškům maminka dvou malých dětí - syna Mikoláše a dcery Miry.

Přestože dceru porodila teprve před několika měsíci, už nyní nevyloučila možnost, že se jejich rodina znovu rozroste. Tuto myšlenku, jak u ní bývá zvykem, naznačila velmi originálním způsobem. S manželem Matyášem Rambou totiž mají internetový obchod s oblečením. Jedním z jejich produktů je batikované tričko pro rodiče, na kterém nemají být vidět skvrny, s nápisem "Dneska už je to jedno", které po porodu Ramba změnil na "Dneska už je to dvě". "Jsem zvědavá, kolikrát ještě bude muset škrtat," poznamenala herečka.

Ve filmu Betlémské světlo, jenž vstoupil do kin začátkem března, ztvárnila Ramba devatenáctiletou lékárnici Vendulu, která má ve scénáři jednu nahou scénu za druhou. "Pro mě to byla těžká role, Jan Svěrák mi vždycky připraví nějakou výzvu, ať už to bylo ve filmu Po strništi bos, kdy jsem vlastně poprvé hrála maminku, nebo tady. Ale byla to hrozně hezká práce. Janovi můžu poděkovat, že jsem se během těch tří měsíců dostala do formy," popsala herečka a dvojnásobná maminka svou roli ve filmu.