Tereza Ramba porušila svoji zásadu a vyfotila se zcela nahá. Fotka vyvolala i kritiku

Na Pražských Vinohradech se na přelomu února a března objevil plakát k novému filmu Betlémské světlo s nahou Terezou Ramba v nadživotní velikosti, na níž má klín zakrytý pouze žehličkou. Až doteď se dvaatřicetiletá herečka svlékat před kamerou kategoricky odmítala.

Co ji vedlo k tomu, že pro film režiséra Jana Svěráka udělala výjimku, vysvětlila v příspěvku na svém Instagramu. "Protože po porodu se člověk tak nějak přestane stydět. Celej život jsem si připadala 'nějaká' a 'něco' chtěla jinak. Blázen. Teď si připadám perfektní. A stopy po mých dětech vítám. Protože Matyáš, kterému jsem to chvějící se ukázala, řekl, že jsem nádherná a že je na mě pyšnej," uvedla na svém Instagramu s dodatkem, že ženy jsou podle ní bohyně a od mužů to potřebují slyšet.

U příspěvku se objevilo mnoho pochvalných reakcí. "Seš nádherná. Seš bohyně a doufám, že to chceš slyšet i od holky, nejen od chlapu," komentovala herečka Hana Vagnerová a spisovatelka Radka Třeštíková připojila: "Strašně krásný komplet všechno."

V reakci na plakát se však objevily i kritické komentáře. Filmová kritička Irena Hejdová označuje na Twitteru plakát za sexistický. "Chápu, že divákům je zvykem se v poslední době trochu podbízet, ale tohle je silnej kalibr."

Film Betlémské světlo začala Ramba natáčet tři měsíce po porodu dnes dvouletého syna Mikoláše. Herečka také přiznala, že šlo o velkou výzvu, ale Janu Svěrákovi prý nedokázala nekývnout. Ten si je toho údajně vědom, a tak ji podle jejího tvrzení obsazuje do těžkých rolí.

Snímek, v němž dále hrají Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová, Vojtěch Kotek, Ondřej Vetchý nebo Jitka Čadek Čvančarová, bude mít premiéru 10. března.