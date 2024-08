Tereza Pernerová zavzpomínala na svou svatbu. Vdávala se v osm ráno

S Jiřím Chlebečkem tvoří Tereza Pergnerová pár už dlouhé roky, mají spolu také šestnáctiletou dceru Natálii. A přestože se mezilidské vztahy Tereze prolínají i do pracovního života, o tom svém příliš nemluví. Teď ale v rámci propagace nové reality show Honeymoon, kterou moderuje, přece jen něco ze svého soukromí prozradila. Například to, jak vypadala její svatba.

Pergnerová byla v roli nevěsty jednou, nebrala si však svého současného partnera, ale stvrdila vztah s Daliborem Korejsem. "Byla to velmi neobvyklá svatba, taková pankáčtina. Myslím, že to bylo na přelomu roku 2000, kdy jsme si s Daliborem řekli, že se vezmeme, a šli prosit starostu Mnichovic, jestli by nás neoddal. A on to pro nás udělal. V osm ráno," prozradila moderátorka, jejíž zatím jediné manželství ale nemělo dlouhého trvání. "Ale od té doby jsme spolu nikdy nežili. A rozváděli jsme se jenom proto, že jsme si uvědomili: Hele, nejsme my spolu vzatý?" dodala se smíchem.

Se současným partnerem ale svatba není na pořadu dne a nic na tom nezměnilo ani to, že před časem při natáčení strávila několik týdnů na Filipínách, které by byly na svatební cestu ideální. Místo toho ji po návratu domů čekalo velké zklamání. "Přestože jsem hlásila, v kolik přiletíme, a těšila se, až svého muže uvidím na letišti, nebyl tam. Volala jsem, co se děje, a on: 'Jó, ty už jsi tady?' Takže jsem zjišťovala, jak je možné, že když mu desetkrát napíšu, že přiletím, tak na mě nečeká. Nakonec sedl do auta a přijel i s dcerou. Objali jsme se a já to řešila dál, protože mi to bylo líto," přiznala v rozhovoru pro iDnes s tím, že nakonec to přece jen překonala a bere to jako možnost si k partnerovi hledat znovu cestu.