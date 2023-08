Tereza Pergnerová svou minulost přirovnává k bouračce, na kterou se jí pořád ptají

Tereza Pergnerová je součástí nového projektu TV Nova s názvem Ztracené rodiny. Televizní formát, podobný Poště pro tebe, má dávat dohromady dlouhodobě odloučené členy rodin, kteří se už delší dobu neviděli, a někdy - jak upozorňuje sama moderátorka - o sobě dokonce ani nevěděli.

Při příležitosti uvedení nového programu se Pergnerová zamyslela také nad lidmi, kteří kdysi byli součástí jejího života, a postupně se z něj vytratili. Sama ale přiznala, že nemá nikoho, koho by toužila po delším odloučení potkat. "Myslím si, že všechny znám, a pokud neznám, ráda se otevřu novému překvapení a poznání," konstatovala. Sama procházela náročnějším životním obdobím, na které jí ovšem média nedovolují zapomenout.

"Já nemám pocit, že by něco bylo zahaleno v temnotách," pousmála se u dotazu na lidi, se kterými se během té doby stýkala. "Určitě je všechno dobrý. Nevím. Ale věřím v to, že všechno dobrý. A přeju jim to."

Nemá ovšem chuť se k tomu vracet. Přirovnává to k bouračce, která se sice stala před dvaceti lety, přesto ještě dnes všichni vyzvídají. "A stále dokola se mě ptají na to, jak jsem bourala a jak jsem se pak léčila a co mě bolelo," odvětila s náznakem frustrace na dotaz redaktorky ze Super.cz.

"Jde o to, že každý jsme do určité míry strůjcem svého štěstí a čelíme nějakým situacím, které nám život přináší. Já jsem se s tím pokusila popasovat nejlépe, jak jsem dokázala, a pevně věřím, že to udělá každý. A nemusí to udělat hned. Udělá to prostě ve chvíli, kdy my ostatní vůbec nemáme ponětí, že přišel jeho čas. Věci jsou, jak jsou. Já děkuji bohu, že tady můžu stát."