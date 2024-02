Nahou fotografii Terezy Brodské chrání přísná smlouva

Pro svou nejlepší kamarádku, režisérku Terezu Kopáčovou, udělá herečka Tereza Brodská hodně věcí, které by ji jinak ani ve snu nenapadly. Jedním z příkladů může být i to, že v právě skončeném seriálu Smysl pro tumor byla ochotná se svléknout a pózovat nahá fotografovi.

"Bylo to poprvé a naposledy," okomentovala vznik černobílého aktu Brodská, která ale přiznala, že nakonec to nebyl vůbec nepříjemný zážitek. "A bylo to hotové poměrně rychle," dodala herečka, která je už desítky let vdaná za fotografa Herberta Slavíka.

Manžel ji nefotil. Snímek pro potřeby seriálu pořídil fotograf Lukáš Dvořák, který se na ženské akty specializuje. "Tereza z toho měla obavy, ale když se začalo fotit, zklidnila se. Myslím, že ji to nakonec bavilo, a bylo to fajn. Ze začátku z toho měla respekt, samozřejmě nevěděla, co z toho vzejde. Ale pak, když viděla ty fotky, říkala, že se jí to strašně líbí," popsal společné chvíle v ateliéru Dvořák.

Z toho, že by se nahá fotografie někdy někde objevila, nemusí mít Brodská žádné obavy. Její autor je totiž vázán přísnou smlouvou. "Ano, dá se vytisknout, ale jsem vázán smlouvou," prozradil fotograf, že dohoda mu zakazuje snímek vystavit či prodat.

Ani Brodská neprojevila zájem svou fotku doma mít. "Ne, žádnou svoji fotku bych si nepověsila. Až tak se opravdu nemiluju," řekla se smíchem.