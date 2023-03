Tereza Brodská a Dagmar Havlová si stěžují na mladší kolegy

Herečka Tereza Brodská je součástí týmu, který natáčí seriál ZOO. Tam se potkává se spoustou mladých kolegů a měla potřebu dva z nich pochválit. A to i proto, aby ukázala jejich kontrast s jinými mladými kolegy, kteří jsou podle ní nevychovaní.

"Je radost mít vedle sebe takového kluka, jakým je Šimon Bilina. Milý, usměvavý, neuvěřitelně slušný a gentlemanský. A stejně tak je pro mě radost potkat se aspoň tu a tam s Michaelou Pecháčkovou. Miloučké slunko je ta holka jedna," začala mile Brodská, pak se ale dostala k jádru věci. "Píšu to, protože to už se mezi mladými herci moc nevidí! Většinou ani nepozdraví, nepoděkují, natož aby se představili," postěžovala si čtyřiapadesátiletá herečka.

Její příspěvek velmi rezonoval s názory bývalé první dámy Dagmar Havlové, která v uplynulých dnech oslavila sedmdesátku. "Mládí se musí vychovávat. Je to na nás, tak jako nás vychovávaly Bohdalky, Jiráskové, Štěpánkové," napsala do komentáře.

Souhlas od kamarádky Brodskou velmi potěšil. "Mluvíš mně z duše! My měly drsnou školu! A bylo to dobře! Dodnes, když přijde starší herec na natáčení, tak se mu představím! Zdravím, děkuji, kostým po natáčení pověsím, protože kostymérky nejsou služky! Atd. To už ti mladí většinou nedělají!" rozčílila se Brodská, která si prý o to víc váží těch, kteří na slušné vychování nezapomínají.