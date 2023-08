Tatínkovi z polepšovny je 80 let. Připomeňte si nejslavnější role Františka Němce

Snad nejsilněji se František Němec, který slaví 9. srpna osmdesátiny, vryl do povědomí diváků jako tatínek-horolezec z filmových veseloher Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny. S bohatou škálou jeho hereckého mistrovství je ale možné se seznamovat zejména v inscenacích Národního divadla, jehož je členem přes 40 let, hrál ale třeba i na prknech Divadla Ungelt.

Dlouhé roky také čelil kritice za roli v kontroverzním seriálu 30 případů majora Zemana, kde hrál agenta kontrarozvědky. Němec se však hájil tím, že když na roli kývl, bylo to v dobré víře, že bude točit zajímavé kriminální příběhy, které u nás byly a jsou populární.

