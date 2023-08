Tatínka ročního syna odloudila od rodiny. Ariana Grande kvůli příteli čelí kritice

V červenci Ariana Grande ohlásila rozvod po dvou letech manželství s realitním makléřem Daltonem Gomezem, se kterým se dala do kupy během pandemie. Zatímco lockdown jejich vztahu plně vyhovoval, návrat k plnému programu zpěvačky byl pro dvojici neúnosný. Zejména Gomez těžko snášel její vytíženost i neustálou přítomnost bulvárních novinářů. Odloučili se už v lednu, ale rozvod ohlásili teprve minulý měsíc.

Grande se kromě jiných projektů věnovala také natáčení muzikálního filmu Wicked. Právě u něj se na place seznámila s hercem Ethanem Slaterem, se kterým podle posledních informací tvoří nový pár. Zatímco Grande vymazala fotky s bývalým partnerem na svých sociálních sítích a její rozvod proběhl údajně v relativně přátelském duchu, objevují se obvinění z toho, že Slaterovi, který je rovněž ještě ženatý, zničila manželství.

Navíc Slater s manželkou Lilly Jay jen před necelým rokem přivítal na světě prvního potomka. Manželé byli čtyři roky a on se měl vyjádřit, že k rozchodu došlo ještě před jeho poměrem se slavnou zpěvačkou. Jeho manželka však tato tvrzení vyvrátila. Necelých 24 hodin poté, co vyplnil Slater žádost o rozvod, poskytla své vyjádření magazínu Page Six.

"Je to příběh o Arianě, opravdu. Není to 'holka pro holky'," vyjádřila se, narážejíc na to, že zpěvačka si víc než přátelství žen cení vztahy s muži. Se samotnou zpěvačkou se totiž zná a byly zvyklé spolu trávit i volný čas jako přítelkyně, a to i se svými bývalými partnery jako čtveřice kamarádů. Teď ovšem zrazená žena nešetří negativními komentáři na adresu Grande. "Má rodina je jen vedlejší škoda. Je to její a Daltonův příběh."

Slater, zaklíněný mezi dvěma ženami, zůstal prý tímto vyjádřením své bývalé ženy nemile zaskočen a komplikuje se tak prý i jejich dohoda ohledně péče o syna.

Kritika se ovšem sesypala i na samotnou Arianu Grande, která se k záležitosti zatím přímo nevyjádřila. Ani jejím skalním fanouškům se totiž nelíbí představa, že by rozbila rodinu, a apelují na ni, aby Slatera nechala na pokoji. Mnozí kritici rovněž upozorňovali, že milostný život Grande byl už léta provázený skandály, přičemž se její vztahy často vzájemně překrývaly. S oficiálním potvrzením tohoto vztahu proto zatím Grande otálí.