Exmanželka Martina Stropnického komentuje jeho rozchod s Žilkovou

Velvyslanec České republiky v Izraeli a bývalý poslanec za ANO Martin Stropnický po osmnácti letech ukončil vztah s herečkou Veronikou Žilkovou. Učinil tak po e-mailu jen tři dny po návratu ze společné dovolené z Dubaje, což herečku podle jejích slov šokovalo. Stropnického exmanželku Lucii Borovcovou ale jeho jednání neudivilo.

"Mně to udělal stejně. Dovolená, pak konec. Ale už je to dávno. Mám svůj život, daří se mi fajn a proti paní Žilkové nic nemám," řekla Borovcová pro Blesk. "Jen mě napadlo, že takhle by se velvyslanec chovat nemusel. Mně je to už fuk, ale mých dětí se chování jejich otce týká. Ostuda," dodala. Aby nebyla se svým bývalým mužem spojována, vrátila se dokonce ke svému dívčímu příjmení Borovcová. "Ano, je to tak. Změnila jsem si nedávno příjmení," potvrdila dcera známého textaře Zdeňka Borovce.

Dvorní textař Karla Gotta prý měl na Stropnického velmi vyhraněný názor zejména poté, co jeho dceru opustil kvůli Daniele Kolářové. S oblíbenou herečkou ale nevydržel a k Lucii se vrátil. "Po rozchodu s paní Kolářovou mi zavolal, že mě zve na svoji premiéru, a dodal: 'Jen jsem ti chtěl říct, že jsem zase volný,'" prozradila Borovcová, která s ním pak žila patnáct let, než ji opustil právě kvůli Veronice Žilkové. "Jak může bejt tak chytrej člověk takovej vůl?" prohlásil prý na jeho adresu Borovec, když se jeho dcera kvůli Stropnickému trápila. "Dneska se tomu přesnému tátovu výroku konečně můžu zasmát," míní Borovcová.

Veronika Žilková dosud tvrdí, že by ráda o své třetí manželství bojovala. "Já se rozvádět nechtěla a nechci. On mi oznámil konec vztahu, čehož je rozvod logický důsledek. Pokud bude chtít, žádost bude muset podat on," prohlásila herečka. Martin Stropnický se k ukončení vztahu do této chvíle nevyjádřil.