Tajemství rozchodu Williama a Catherine. Kopačky dostala po telefonu

Dnes tvoří princ William a princezna Catherine spokojený pár, který patří mezi nejoblíbenější v britské monarchii. Jenže začátky jejich vztahu byly velmi turbulentní. V nové knize, pojednávající o životě manželského páru, vychází najevo, že jejich rozchod v roce 2007 byl ještě dramatičtější, než se myslelo. Následník trůnu se se svou budoucí ženou rozešel po telefonu.

Alespoň to tvrdí Robert Lacey ve své knize s názvem Battle of Brothers. Kate Middletonová v té době pracovala na pozici nákupčí u společnosti Jigsaw a osudný telefonát proběhl právě v době, kdy byla v práci. Podle autora se dokonce musela omluvit ze schůzky, protože hovor trval dlouhých 30 minut. Oficiálním důvodem, který princ tehdy k rozchodu uvedl, bylo to, že se ještě necítí na vážný vztah. Spekulovalo se ovšem o tom, že za tím stálo okouzlení jinou ženou.

"Rozešel se s Kate, protože potkal někoho jiného, kdo mu zamotal hlavu. Je ze slušného prostředí, ale je velmi nestydatá a jemu připadá mnohem vzrušivější," popsal tehdy týdeníku The Observer anonymní zdroj. Ženou, která měla následníkovi trůnu zamotat hlavu, byla Isabella Anstruther-Gough-Calthorpová. Ta se však údajně odmítla stát královskou přítelkyní a později se William na večírku společných známých dal znovu dohromady s Catherine.