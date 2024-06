Tereza Maxová syna nakazila svou vášní. Čím se rozhodl být?

Modelka a filantropka Tereza Maxová projela díky svému povolání skoro celý svět. S rodinou se nakonec rozhodli usadit nejen v Čechách, ale také v Turecku, které si doslova zamilovala. A to i proto, že je velkou milovnicí historie a památek. Tím nakazila i své děti, hlavně nejstaršího syna Tobiase, kterého má z prvního manželství.

"V Turecku jsou úžasné památky a opravdu na každém rohu, když jdete například do rybářské vesnice, najednou se ocitnete uprostřed původního řeckého polis, nechybí tam agora, zbytky sloupů a mezi tím běhají slepice a místní si dávají kávu na rozvalinách. Nedivím se, že to tolika lidem přijde velmi autentické, možná i proto šel syn studovat archeologii, nechal se touto zemí inspirovat," řekla Maxová pro Expres.

Nejen ona, ale i syn si však uvědomují, že mnohdy mají lidé o tomto povolání zkreslené a příliš romantické představy. "Už si to zkusil v praxi, hledali amfory v moři a poté byli na vykopávkách kousek od nás, ale také zjistil, že to není kolikrát to, co si mladí lidé představují, že to není film o Indianu Jonesovi, ale že v pětačtyřiceti stupních se hrabete v zemi, čistíte věci a spíte ve stanu, kde není klimatizace, ale zato je všude hodně komárů. Možná i proto si nyní chce dodělat magistra práv, aby měl nakonec na výběr," dodala s tím, že si mladý muž nechal otevřená zadní vrátka.