Na veřejnosti není téměř k vidění. Nejmladší syn Michaela Jacksona teď udělal výjimku

Bigi, vlastním jménem Prince Michael Jackson II., se od úmrtí otce v roce 2009 držel v ústraní. Začátkem tohoto týdne poskytl pro pořad Good Morning Britain rozhovor během halloweenské oslavy, kterou v Kalifornii pořádal jeho starší bratr Prince Michael Jackson I. Party se odehrávala v jejich domě a smyslem akce bylo získání finanční podpory pro dobročinnou organizaci The Heal Los Angeles Foundation, která podporuje přístup ke vzdělání mladých Američanů.

"V tomto domě a nahrávacím studiu je hodně vzpomínek. To je vše, čím byl můj otec. To je to, co každý z nás chce dělat. Vytvářet věci, které si mohou ostatní lidé užít a nějakým způsobem jim mohou pomoct," řekl devatenáctiletý Bigi.

V souvislosti s právě probíhající klimatickou konferencí COP26 promluvil také o svém zájmu o ochranu životního prostředí. "Myslím si, že je důležité, abychom si toto téma uvědomovali. Máme před sebou práci, ale naše generace ví, jak je důležitá," podotkl.

Bigimu bylo tehdy sedm let, když jeho otec zemřel na předávkování sedativy. Jeho i starší sourozence - čtyřiadvacetiletého Prince a třiadvacetiletou Paris - po smrti krále popu vychovávala babička Katherine Jacksonová. V současné době žije syn slavného otce v Kalifornii ve městě Calabasas a studuje na soukromé škole.

V roce 2012 Bigi v dokumentu Jacksonology: Our Story documentary zmínil, že nemá v plánu jít ve stopách svého otce. "Občas jsem se na něj díval, když se připravoval na vystoupení. Byl velmi dobrý tanečník. Já neumím tančit ani zpívat, nejsem ten typ člověka, který by tohle dělal. Až vyrostu, chci být režisér, protože je to zábavné. Natáčím filmy se sestřenicemi a přáteli, když jsme doma," řekl tehdy jedenáctiletý Bigi a dodal: "Otec nám říkal, ať následujeme to, co chceme dělat, ať je to cokoliv."

