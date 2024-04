"Dodnes mi nevysvětlili, co je ofsajd." Proč má Linda Rybová zákaz chodit na fotbal

Lindin manžel David Prachař předal svou vášeň pro fotbal a zejména pro hru pražské Slavie i svému synovi Františkovi. Linda jejich nadšení nesdílí, ale je ráda, že mají oba její muži společný koníček.

"Jednou mě vzali na Slavii, což byla katastrofa, protože jsem si myslela, že se má fandit. Normálně k tomu sice vztah nemám, ale když to vidím, jsem strašně, obávám se, emotivní a hrozně fandím. Příšerně to prožívám a různě vykřikuji," začala herečka popisovat svůj fanouškovský zážitek pro server Prima Ženy.

Háček byl v tom, že David i František mají o fandění jinou představu. "Nechápala jsem, protože Franta i David seděli vedle mě a byli úplně, ale úplně tuzí. Mlčeli a byli úplně na nervy," popsala svůj zážitek z návštěvy pražského Edenu Rybová a dodala: "Takže už mě pak nikdy nevzali, protože jsem je vyrušovala."

Její fandění není žádoucí, ani když se mužská část její rodiny kouká na zápas v televizi. "Ani doma u televize si k nim nesmím sednout. Dívají se na mě už s otázkou, co tam dělám, protože vědí, že se začnu hlasitě projevovat, fandit a říkat nějaké nesmysly. Jelikož stále třeba nevím, co je to ofsajd. Snažili se mi to několikrát vysvětlit a pořád nic," prozradila Linda Rybová.