Syn herečky Kamily Magálové tragicky zahynul po pádu z koně

Slovenská herečka Kamila Magálová není českým divákům neznámá i díky komedii Líbáš jako Bůh. V současnosti jí ale rozhodně není do smíchu. Je to jen pár dní, co ztratila svého syna Martina Magála. Úspěšný právník se ve volném čase věnoval koňskému pólu, jež se mu nakonec stalo osudným.

"Byla to nehoda, Martin si právě vyměnil koně, měl plnokrevníka… Kůň byl velmi nervózní. Jeho tým vyhrál 7:4. Byl všude na hřišti v plné rychlosti. Hned jako nasedl na tohoto koně, vystartoval do hry," popsal Novému času zdroj z italského klubu VAS polo club. "První akce, sám naháněl míč. Během hry, v 70kilometrové rychlosti za hodinu se jeho kůň náhle sám splašil. Martin odletěl 3,5 metru a spadl na zem," přiblížil svědek chvíle hrůzy. Magál byl ihned převezen do nemocnice v Sieně, místní lékaři mu ale už nedokázali pomoci.

"Měl vnitřní zlomeniny, přetrženou aortu… Nedalo se nic dělat. Bylo to drama. Prožíváme obrovský smutek. Navždy si ho budeme pamatovat," dodal kamarád. Z šoku se nemůže vzpamatovat ani Magálův syn Gregor, který se s tatínkem rozloučil snímkem na sociálních sítích. "Řekni dnes svým rodičům, že je miluješ. Nikdy nevíš, kdy bude pozdě. Miluju tě, tati," napsal ke společné fotografii.