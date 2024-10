Syn herečky Ivy Hüttnerové vymlátil kadeřnictví, pak se přihlásil na policii

Přes víkend českým bulvárem otřásl záznam z bezpečnostní kamery z říčanského kadeřnictví, podle kterého se v něm během noci vyřádil s baseballovou pálkou herec a bývalý zápasník Matouš Rajmont, syn herečky Ivy Hüttnerové. Svou identitu nezapírá a sám se prý rovnou přihlásil na policii.

"Udělal jsem blbost, ale bylo to pro mě terapeutické," přiznal bez okolků Rajmont pro eXtra. Tvrdí, že jej majitel podniku okradl: připravil jej o domluvený podíl. Dohoda ovšem byla uzavřená bez náležité dokumentace. "Ten podnik byl náš společný projekt, i z mého Facebooku bylo jasné, že mám barbera v Říčanech."

"Já se jen potřeboval vybít, protože mě ten barber okradl. Řekl mi, že už mi nic dávat nebude, že tam nejsem napsaný. Tak jsem neadekvátní reakcí, a to vím, že to bylo neadekvátní, udělal něco, co mě ale svým způsobem vnitřně hrozně uspokojilo," pokračoval.

Majitel holičství tvrdí, že má z Rajmontova řádění strach, a to nejen o sebe, ale i své nejbližší. Herec mu měl vyhrožovat zabitím přes SMS zprávy. "Dvě děti a další lidé se musí skrývat před tímto pacientem závislým na lexaurinu a kokainu," napsal dotyčný na svých sociálních sítích. "Ten člověk vyhrožuje, že nás zabije a půjde si klidně sednout." Tento příspěvek později smazal.

Obviněním z takových výhrůžek se ovšem Rajmont brání. "Zaregistroval jsem, že dal prý kvůli mně rodinu pryč, ale já ani nevěděl, že má dvě děti. To jsem se dozvěděl až teď. Jeho nesnáším, nenávidím, ale proč bych šel do rodiny?" Stejně se ohradil i proti nařčením z drogových závislostí i vyhrožování vraždou. "Četl jsem si, co tvrdí, a ověřoval jsem si ve svých zprávách, jestli jsem mu něco takového napsal. Ale napsal jsem mu jenom to, že je zloděj, a to je všechno."

Škody v kadeřnictví záměrně páchal jen na určitých předmětech. "Úmyslně jsem rozbil jen věci, které jsem sám prokazatelně platil, jako byl kulečníkový stůl a podobně. Kromě dveří, jinak bych se tam nedostal." Navíc tvrdí, že tam nešel se záměrem někomu ublížit. "Nikdo tam nebyl, schválně jsem tam šel v šest ráno, abych tam nikoho nepotkal."

Po svém řádění prý šel sám na policejní stanici. "Policisty jsem zaskočil tím, že jsem se k nim jel sám přihlásit. Říkali mi, že jsem podezřelý ze spáchání trestného činu. Nejsem podezřelý, udělal jsem to, odpověděl jsem jim. Nijak jsem se nemaskoval."

