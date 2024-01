Svědci popsali pád letadla, při němž zahynul herec Christian Oliver s dcerami

Teprve jednapadesátiletý herec Christian Oliver, známý ze seriálu Kobra 11, a jeho dvě malé dcery, dvanáctiletá Madita a desetiletá Annik, zemřeli při pádu letadla v Karibiku. "Vypadalo to, že vypadl proud nebo selhal motor," uvedl jeden ze svědků tragédie. Spolu s nimi na místě zemřel i pilot letadla.

Podle místní tiskové agentury Searchlight kontaktoval pilot kontrolní věž už krátce poté, co letadlo vzlétlo, protože stroj postihly problémy a on se chtěl vrátit. Spojení se tímto ale přerušilo.

Svědci nyní popsali, jak k celé věci došlo z jejich pohledu. "Všechno se napoprvé vypnulo. Řekl jsem svému kamarádovi, že to letadlo asi spadne. Pak se ale znovu nakoplo, jako by nabralo energii. Snažilo se znovu nabrat výšku, ale motor opět selhal. V tu chvíli se začalo řítit dolů. Když padalo, otočilo se na bok a přistálo ve vodě. Asi vteřinu poté pod vodou celé explodovalo. Takže to je jediná věc, kterou jsem slyšel, když se letadlo potápělo. Udělalo to 'puf!' a šlo pod vodu," přiblížil okolnosti osudného dne jeden z místních.

K tragédii, která jí navždy změnila život, se vyjádřila i hercova manželka Jessica Klepserová, která během jediného okamžiku přišla o celou rodinu. S manželem se o otěhotnění snažili pomocí klinik po celé Americe dlouhých 11 let. A oddanými rodiči byli i přesto, že poslední dva roky žili odloučeně. Oliver totiž v roce 2021 podal žádost o rozvod. Klepserová spolu s dalšími pozůstalými sdílela společné prohlášení, ve kterém s láskou mluví nejen o manželovi, ale hlavně o dvou malých dívenkách. Rodina místo květinových darů prosí o finanční příspěvek na platformě GoFundMe. "Peníze ohromně pomůžou Jessice a širší rodině zvládnout tohle extrémně náročné období," píše se v textu.

Těla všech obětí se podařilo z vraku letadla vyprostit, a tak je jejich rodiny budou moci pohřbít.