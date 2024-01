Svatba Agáty Hanychové s Miroslavem Dopitou. V očích církve je pořád Prachařovou

V pátek 29. prosince krátce před dvanáctou uzavřeli sňatek na zámku v Roztokách modelka a influencerka Agáta Hanychová a Miroslav Dopita, tatínek jejího nejstaršího potomka Kryšpína. Své lásce dali letos šanci podruhé, a to po turbulentním rozchodu Hanychové s podnikatelem Jaromírem Soukupem. Rovněž Dopita teprve nedávno ukončil pětiletý sňatek s Terezou Halodovou.

O plánované veselce mnohdy netušili ani jejich nejbližší. Svatba proběhla v úzkém kruhu a páru se povedlo skutečný záměr utajit. Původně měli v úmyslu do toho "praštit" ještě před Vánoci, kvůli tragickým událostem na filozofické fakultě z 21. prosince se ale rozhodli s obřadem počkat z úcty k obětem i k jejich pozůstalým.

Hanychovou k oltáři dovedl jejich společný syn Kryšpín. Ten také prozradil, že to, že se rodiče vezmou, pro něj byl trochu šok. Když se schylovalo k žádosti a byli celá rodina pohromadě, s trochou obav čekal jinou zprávu. "Já jsem se lekl, že je znovu těhotná," glosoval rozhodnutí svých rodičů pro eXtra. "Naštěstí jenom tátu požádala o ruku. Pak táta požádal ji," dodal a prozradil tak, že první impulz ke svatbě přišel od Hanychové.

Ačkoli svatba proběhla rychle a rozhodnutí působí spontánně, Hanychová se poučila z předešlého svazku s Jakubem Prachařem, kdy mu po rozvodu musela vyplatit deset milionů, a nechala sepsat předmanželskou smlouvu. Dopita ji bez okolků podepsal, influencerka k tomu prozradila jen tolik, že si stanovila "drsné" podmínky.

Jakožto věřící ji ovšem trápí, že v očích církve žije v hříchu. "Stále jsem pana Prachaře, takže se s Mirkem nemůžeme vzít v kostele," postěžovala si. Dodala však s humorem: "Já, když jsem viděla, jak je to složité, co dělá Brzobohatá Kuchařová, tak to tak nechám. Myslím si, že je to tak fér. S Jakubem mám taky dítě. Nevím akorát, co s Jaromírem, aby si mě mohl také vzít. Abych patřila všem třem."