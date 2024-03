Mdloby, vypadávání vlasů a vlčí hlad. To všechno donutilo slavné ženy vzdát Survivor

Velký rozruch vzbudil návrat herečky Ivany Jirešové do Prahy poté, co opustila soutěž Survivor. Důvodem je fakt, že její vyřazení se bude vysílat až v dubnu. Jirešová přiznává, že se nechala z tropického ostrova vyhodit dobrovolně. Nezvládala totiž velké hladovění.

"Původně jsem měla 52 kilo. Myslím si, že jsem pak zhubla určitě na 48 kilogramů. Teď jsem tři dny intenzivně jedla, tak mám těch 50 zpátky - jedla jsem pětkrát denně a akorát je mi z toho špatně. Nebylo to tak, jak jsem si myslela a všem radila, ať začnou jíst pomalu, aby si tělo zvyklo. Bohužel jsem do sebe hned naládovala tři porce jídla, pět balíčků sušenek a chovala jsem se jako zvíře, což u mě vůbec není zvykem," řekla po návratu do Prahy Jirešová.

Dobrovolně soutěž opustila i podnikatelka Ornella Koktová poté, co na ostrově zkolabovala. Prozradila, že jakmile se dostala do civilizace, užívala si především možnost se pořádně umýt. "Sedmkrát jsem ty vlasy myla a voda tekla pořád špinavá, bylo to zalezlé až v pórech. I když ses umyla, pořád jsi na sobě měla nějaký prach nebo písek, navíc mi v rukou zůstávaly chomáče vlasů," přiznala Koktová, jaké následky na ní nedostatečná výživa zanechala. Kolik kilogramů jí účast v pořadu stála, přesně neví. "Když jsem se koukala na míry, přes prsa jsem měla o čtyři centimetry méně," dodala.

Nedostatek jídla se projevuje i na schopnosti správně uvažovat. Přesně to se stalo modelce Denise Dvořákové, která už musela ostrov také opustit. Osudným se jí stal úkol v duelu. "Normálně jsem v logických disciplínách dobrá, ale podepsal se na mně hlad a vyčerpání," povzdechla si Dvořáková.